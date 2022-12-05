США зменшили дальність переданих Україні HIMARS для уникнення ударів по Росії – WSJ

За інформацією видання, США модифікували Himars, щоб ними не запускали ракети великої дальностію

США нібито таємно модифікували ракетні пускові установки Himars, які передали Україні, щоб їх не можна було використовувати для обстрілу Росії ракетами великої дальності.

Про це пише видання The Wall Street Journal (WSJ) з посиланням на власні джерела у Білому домі та Пентагоні.

За інформацією видання, адміністрація Байдена вважає, що це запобіжний захід, необхідний для зменшення ескалації з Москвою і уникнення прямої війни США з РФ.

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"Представники США кажуть, що Пентагон модифікував пускові установки, щоб вони (ЗСУ. – Ред.) не могли запускати ракети великої дальності, включно з ракетами тактичної ракетної системи армії США або ATACMS", – йдеться у статті.

США утрималися від постачання Україні ракет великої дальності ATACMS. Але модифікації гарантують, що Україна не зможе використовувати пускові установки Himars, надані США, для стрільби ракетами ATACMS, якщо Київ отримає їх від інших країн.

Журналісти зазначають, що Вашингтон прагне збалансувати свою підтримку українських сил і ризик ескалації з Москвою. Також у Вашингтоні нібито побоюються, що Київ може перестати виконувати свою обіцянку не завдавати ударів по території Росії зі зброї, наданої США.

Представники Пентагону і Білого дому, а також українська сторона відмовилися від офіційних коментарів з цьогло приводу.

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"Від 10 жовтня Путін змінив стратегію" , — сказав виданню Андерс Фог Расмуссен , колишній прем’єр-міністр Данії, який обіймав посаду генерального секретаря НАТО від 2009 до 2014 року. " Він націлився на цивільну інфраструктуру, включаючи енергетичну мережу. Потенційно зараз ми стоїмо перед гуманітарною катастрофою в Україні. Якщо ви хочете зупинити Путіна, то ви повинні стримувати, доставляючи, наприклад, ракети великої дальності", – сказав Расмуссен.

Чому США і Захід не дають Україні далекобійну зброю

Раніше радник Офісу президента Олексій Арестович заявив, що Захід не надає Україні ракети дальністю до 800 км, "бо опинився на дипломатичному шпагаті".

Російський публіцист Андрій Піонтковський певен: США та Німеччина мають на своїх складах достатньо зброї, аби Україна перемогла навіть за декілька тижнів. Проте ці країни вірять пропаганді РФ, яка продовжує лякати Захід.

Зокрема, американські сенатори просять Байдена передати Україні дрони Gray Eagle, які "можуть змінити хід війни".

У статті The Washington Post пояснили, чому військові успіхи України можуть стати великою проблемою для США.