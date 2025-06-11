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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США змінюють курс щодо України: Гегсет заявив про ключову роль Трампа у мирних переговорах

Міністр оборони США заявив, що підхід адміністрації Трампа до питання допомоги Україні принципово відрізняється від позиції попередніх американських урядів.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Піт Гегсет

Міністр оборони США Піт Гегсет / © Associated Press

Міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Сенаті заявив, що президент Росії Володимир Путін визнає силу Дональда Трампа, що, на його думку, створює умови для досягнення мирного врегулювання в Україні. Ця заява пролунала у відповідь на запитання сенатора Мітча Макконнелла щодо ефективності американської допомоги Україні та позиції адміністрації Трампа щодо російсько-української війни.

Про це повідомляє CBS News з посиланням на відеозапис слухань.

Порівняння підходів адміністрацій

На запитання Макконнелла про «віддачу від інвестицій» у безпекову допомогу Україні, Гегсет підкреслив, що підхід адміністрації Трампа принципово відрізняється від попередніх. Він навів порівняння:

  • Адміністрація Обами: «За адміністрації Обами Крим був окупований, і ми дали їм [Україні — ред.] ковдри».

  • Перший термін Трампа: «За президента Трампа, під час його першого терміну, він дав українцям „Джавеліни“, і росіяни не вдерлися».

  • Адміністрація Байдена: «За Байдена росіяни вдерлися, а допомога надходила повільно, була неповною, і в результаті це призвело до тупика».

Гегсет також зазначив, що «Джавеліни», надані Трампом, «фактично зупинили просування Росії».

Сила Трампа як шлях до миру

Ключовим аргументом Гегсета була роль Дональда Трампа у можливому миротворчому процесі.

«Зараз ми перебуваємо в тій точці, де Володимир Путін знає, що президент Трамп сильний. Він знає, що його слово має значення», — заявив міністр оборони.

На його думку, переговори про мир в Україні роблять Америку сильною і демонструють її розуміння світового порядку та пріоритетів.

«Хоча ми розуміємо, що Росія є агресором, і ми вітаємо зусилля українців, настає момент, коли потрібно визнати те, що існує на полі бою, і що кращим результатом є мирні переговори, щоб зупинити вбивства та різанину. І наш бюджет відображає це», — підсумував Гегсет.

Його висловлювання підкреслюють намір адміністрації Трампа шукати переговорне рішення конфлікту, а не продовжувати інтенсивну військову допомогу в попередніх обсягах.

Нагадаємо, адміністрація Трампа може змінити курс, відійшовши від активної участі в переговорах щодо встановлення справедливого миру в Україні. В Європі усвідомлюють ризики цього кроку і готують сценарії на випадок, якщо Трамп відмовиться від України.

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