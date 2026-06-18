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США зняли морську блокаду з іранських портів — що змінилося

Американські військові зняли обмеження на судноплавство до іранських портів.

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Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
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США зняли морську блокаду з іранських портів — що змінилося

США скасували блокаду морського руху до Ірану

Сполучені Штати скасували обмеження на морський рух до іранських портів і прибережних районів. Відповідне рішення було ухвалене за дорученням президента США Дональда Трампа.

Центральне Командування Збройних сил США повідомило про це 18 червня.

Як повідомляється в офіційній заяві, американські військові більше не перешкоджають проходу суден, які прямують до портів Ірану або виходять з них через акваторії Перської та Оманської заток.

Також зазначається, що всі заходи із забезпечення морської блокади з боку США припинені.

Чи покинули США регіон

Американські військово-морські сили залишаться в регіоні. За даними заяви, кораблі ВМС США продовжать перебувати поблизу для контролю за виконанням досягнутих домовленостей і забезпечення дотримання всіх умов угоди.

Інших деталей щодо характеру домовленостей або термінів їхньої дії наразі не оприлюднено.

Нагадаємо, три супертанкери під прапором Саудівської Аравії, що перевозили близько 6 млн барелів сирої нафти, вже пройшли Ормузькою протокою. Сьогодні, 18 червня, за кілька годин після того, як президент США Дональд Трамп підписав меморандум з Іраном про припинення війни, судна подолали протоку.

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