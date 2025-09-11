США зняли санкції з білоруської авіакомпанії "Белавіа": як це пояснили

© belavia.by

США зняли санкції з білоруської авіакомпанії «Белавіа». Рішення ухвалив американський лідер Дональд Трамп.

Про це пишуть білоруські ЗМІ з посиланням на представника президента Штатів Джона Коула.

Він наголосив, що рішення ухвалив американський лідер Дональд Трамп. Він наказав зняти санкції «негайно».

«Хочу абсолютно офіційно зараз тут заявити, що ми зняли санкції з „Белавіа“. Це офіційно. У мене була зустріч з президентом Трампом, в якій брали участь ще кілька десятків людей. Це рішення було ухвалено президентом, який сказав: „Зробіть це негайно“, — зазначив Коул під час зустрічі з білоруським очільником Олександром Лукашенком.

У Мережі вже точаться суперечки щодо доцільності такого рішення. Особливо зважаючи на той факт, що вчора, 10 вересня, РФ запустила дрони по Польщі з території Білорусі.

Раніше Лукашенко наказав звільнити 52 політв'язнів та помилував 14 іноземних громадян. Це сталося одразу після зустрічі зі спецпосланцем президента США Джоном Коулом.

Серед звільнених є громадяни Литви, Латвії, Польщі, Німеччини, Франції та Великої Британії. Вони вже перетнули кордон із Литвою.

«Ніхто не залишений позаду! 52 в’язні сьогодні безпечно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, ґратовані вікна та постійний страх. Серед них, що для мене особливо важливо, були 6 литовців», — йдеться у заяві президента Литви Гітанаса Науседи.