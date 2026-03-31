Російське судно (ілюстративне фото)

Реклама

Міністерство фінансів США виключило з санкційних списків три російські судна.

Про це йдеться в офіційному повідомленні профільного підрозділу відомства (OFAC).

Обмеження скасовано щодо таких контейнеровозів:

Реклама

Fesco Moneron ;

Fesco Magadan ;

Sv Nikolay.

Варто зауважити, що зняття санкцій означає, що цим суднам знову дозволено проводити фінансові операції, заходити в порти та користуватися послугами, які раніше були заблоковані американським законодавством.

Усі судна курсують під російським прапором і були виключені із списку санкцій без додаткових пояснень.

Санкції США щодо РФ — останні новини

Раніше повідомлялося, що Міністерство фінансів США оновило санкційні правила, дозволивши підготовку до продажу міжнародного підрозділу російської компанії «Лукойл». Нова ліцензія від Офісу контролю за іноземними активами діятиме до травня, відкриваючи шлях до великих угод.

Окрім цього раніше, Сполучені Штати на 30 днів зняли обмеження на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають на морських суднах.

Реклама

Тоді Дональд Трамп пояснив, що скасував санкції на нафту, аби «знизити ціни, поки ситуація не владнається».