США зняли з Росії фінансові обмеження: у чому причина

США тимчасово зняли обмеження з Росії на фінансові транзакції / © Associated Press

Сполучені Штати тимчасово зняли з Росії деякі обмеження на фінансові транзакції. Послаблення стосується заходів, прямо пов’язаних з підготовкою до саміту на Алясці, який проведуть 15 серпня президент США Дональд Трамп та президент РФ Володимир Путін.

Про це йдеться в опублікованому 13 серпня повідомленні Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США.

Так звана генеральна ліцензія тимчасово дозволяє деякі фінансові операції, заборонені санкціями проти Росії, якщо вони безпосередньо стосуються проведення зустрічі Путіна та Трампа.

Водночас документ не дозволяє розблоковувати заморожені активи та проводити інші заборонені операції, окрім прямо зазначених у ліцензії.

Послаблення діє до 20 серпня 2025 року.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент повідомив, що в тому разі, якщо переговори президента Дональда Трампа з президентом РФ Володимиром Путіним на Алясці пройдуть невдало, прямі санкції США проти Росії можуть посилитися, а вторинні мита щодо торговельних партнерів Москви можуть зрости.

Міністр також зазначив, що санкції проти Росії в залежності від результату зустрічі можуть бути посилені або послаблені, або запроваджені на певний термін.