США знімуть санкції з Росії заради мирної угоди з Україною – CNN

США знімуть санкції з Росії заради мирної угоди з Україною.

Про це пише CNN.

Видання повідомляє подробиці плану Кіта Келлога, якого Трамп призначив спецпредставником з врегулювання російсько-української війни.

Крім “заморожування” лінії фронту та впровадження демілітаризованої зони, план містить такі тези:

За умови згоди на переговори Росія отримає обмежене послаблення санкцій.

Повне зняття санкцій відбудеться лише у разі укладання мирної угоди, яка сподобається Києву.

Експорт російських енергоносіїв буде обкладений спеціальним збором, який піде на відновлення України.

Україна не повинна відмовлятися від окупованих територій, але зобов’язується домагатися повернення тільки дипломатичним шляхом.

Щодо останнього пункту Келлог визнає, що це стане можливим лише після усунення Путіна від влади.

Келлог каже, що потрібно було надати більше зброї до російського вторгнення і одразу після нього, щоб Україна могла перемогти.

“Це похмурий компроміс для похмурої війни. Але це може не закінчитися і натомість відкрити нову главу, де єдність і підтримка Заходу починають руйнуватися, а Путін, як за столом переговорів, так і на фронті, наближається до своїх цілей”, – підсумовує видання.

Нагадаємо, 27 листопада обраний 47-й президент США Дональд Трамп призначив 80-річного американського генерал-лейтенанта Кіта Келлога спецпредставником з питань України та Росії.

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