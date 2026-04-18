США знову зняли санкції з російської нафти: запевняли, що цьго не буде

США знову зняли санкції з РФ

Реклама

Сполучені Штати знову поновили генеральну ліцензію на купівлю російської нафти, відвантаженої на судна до 17 квітня.

Про це йдеться у повідомленні Міністерства фінансів США.

«Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США надає генеральну ліцензію № 134B „Про дозвіл на поставку та продаж сирої нафти та нафтопродуктів російського походження, завантажених на судна станом на 17 квітня 2026 року“, — йдеться у повідомленні.

Реклама

Раніше міністр фінансів США Скотт Бессент запевняв, що Вашингтон більше не буде подовжувати спеціальні дозволи на операції з російською нафтою.

«Ми не продовжуватимемо дію генеральної ліцензії на російську нафту і не продовжуватимемо дію генеральної ліцензії на іранську. Повторюю: йшлося про нафту, яка вже перебувала в морі до 11 березня. Тож увесь цей обсяг уже використано», — розповів американський міністр.

Раніше повідомлялося, що Сполучені Штати знову активізують санкційний тиск на російський нафтовий сектор, поступово згортуючи тимчасові послаблення, які вводилися через глобальну енергетичну кризу.

Ми раніше інформували, що США повернули повні санкції проти російської нафти, але дозволили «Лукойлу» продовжити роботу за кордоном.