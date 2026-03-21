США знищили базу Ірану, яка контролювала Ормузьку протоку

Війна США проти Ірану / © Getty Images

Реклама

Американські військові заявили, що контроль іранського режиму над Ормузькою протокою «послабився» після знищення бази, з якої відстежували рух танкерів.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву Центрального командування США (CENTCOM).

Командувач Центрального командування адмірал Бред Купер заявив про «стійке зниження» можливостей Ірану та його Корпусу вартових ісламської революції (КВІР) контролювати рух суден в Ормузькій протоці, яка є ключовим маршрутом доставки нафти на Близькому Сході.

Реклама

«Ми зосереджені на ліквідації багаторічної загрози Ірану для вільного потоку торгівлі в Ормузькій протоці», — сказав він.

За словами адмірала Бреда Купера, нещодавні атаки США на підземний об’єкт на узбережжі протоки «знищили інтелектуальні допоміжні пункти та радіолокаційні ретрансляції ракет, які використовувалися для моніторингу руху суден».

«В результаті здатність Ірану загрожувати свободі судноплавства в Ормузькій протоці та навколо неї погіршується», — наголосив він.

Нагадаємо, міжнародна коаліція, готова до рішучих дій задля розблокування стратегічно важливої Ормузької протоки, суттєво розширилася.

Реклама

На початковому етапі готовність до дій задекларували лише лідери Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії, Нідерландів та Японії (пізніше до них приєдналася Канада). Тепер перелік країн, які підтримали жорстку позицію щодо Ірану, став значно більшим.

Раніше іранські законодавці ініціювали законопроєкт, який передбачає запровадження мит і зборів для суден, що проходять через стратегічну Ормузьку протоку.

Тимчасом посол США в ООН Майк Волц заявив про можливість «усіх варіантів» щодо розгортання американських військ на території Ірану.