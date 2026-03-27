Скільки ракет Ірану знищили США: розвідка розкрила несподівані дані

США поки що не вдалося повністю знищити іранські запаси ракетної зброї / © Associated Press

Розвідка США може з упевненістю підтвердити знищення лише близько третини величезного ракетного арсеналу Ірану. Майже через місяць після початку військової операції значна частина іранської зброї залишається неушкодженою або ж надійно захованою у підземних бункерах.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Розбіжності в оцінках та приховані арсенали

За даними джерел в американській розвідці, статус ще однієї третини ракет залишається незрозумілим, хоча бомбардування, ймовірно, пошкодили або завалили їх у підземних тунелях. Аналогічна ситуація спостерігається і з іранськими безпілотниками. Попри заяви президента Дональда Трампа про те, що в Ірану залишилося дуже мало ракет, Тегеран все ще зберігає значні запаси озброєння.

Іран продовжує демонструвати свою боєздатність на практиці. Лише за один день він випустив 15 балістичних ракет та 11 безпілотників по Об’єднаних Арабських Еміратах, а також вперше застосував ракети великої дальності для удару по військовій базі на острові Дієго-Гарсія. Офіційні особи США визнають, що підземні об’єкти створюють серйозні перешкоди.

«Іран — величезна країна. І так само, як ХАМАС та їхні тунелі в Газі, вони вкладали будь-яку допомогу, будь-який економічний розвиток у тунелі та ракети», — зазначив міністр оборони США Піт Гегсет.

Ескалація конфлікту та відповідь Ізраїлю

У відповідь на безперервний ракетний терор з боку Тегерана Ізраїль готує новий етап операції. Міністр оборони Ісраель Кац заявив, що атаки Ізраїлю на Іран будуть лише загострюватися та розширюватися на додаткові цілі.

Очільник ізраїльського оборонного відомства наголосив, що керівництво країни неодноразово закликало іранський режим припинити обстріли цивільного населення. Оскільки попередження ігноруються, ЦАХАЛ продовжуватиме переслідувати командирів і методично знищуватиме стратегічні можливості противника.

Можлива наземна операція США

Тим часом у Вашингтоні розглядають більш радикальні сценарії тиску. Президент Дональд Трамп обмірковує відправлення військ на острів Харк, через який проходить близько 90% іранського нафтового експорту. Острів розташований за 26 кілометрів від узбережжя Ірану, і його захоплення може завдати нищівного економічного удару по Тегерану.

Водночас аналітики попереджають, що така висадка може перетворитися на справжню пастку для американців, наражаючи їх на постійні атаки безпілотників та ракет. Щоб посилити свої позиції для контролю над Ормузькою протокою, Пентагон вже опрацьовує відправлення додаткових військ на Близький Схід у кількості до 10 тисяч військовослужбовців із бронетехнікою.