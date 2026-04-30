США жорстко “фільтруватимуть” біженців: Держдеп визначив, кому відмовляти у візах

Держдеп США встановив негласні правила фільтрації біженців

У вівторок, 28 квітня, Державний департамент США зобов’язав свої посольства та консульства по всьому світу запровадити нове обов’язкове опитування для всіх претендентів на отримання неімміграційних віз. Завдяки цим змінам американська влада планує суттєво зменшити кількість біженців, відсіюючи ще на етапі співбесіди тих заявників, які зізнаються, що стали жертвами переслідувань або бояться повертатися до рідної країни.

Про запровадження цього спеціального механізму фільтрації та його можливі юридичні наслідки для мігрантів пише The Guardian.

Як працює новий механізм відмов

Згідно з новими вказівками, під час співбесіди претенденти на тимчасову візу повинні чітко підтвердити, що вони не зазнавали утисків у своїй країні та не бояться туди повертатися. Якщо людина відповідає ствердно на запитання про можливу небезпеку або взагалі відмовляється відповідати, її шанси на отримання дозволу на в’їзд стрімко падають до нуля.

В американському уряді такі жорсткі кроки виправдовують тим, що величезна кількість іноземців нібито приховує свої справжні наміри під час візового процесу, плануючи після прибуття до Сполучених Штатів податися на статус біженця. Водночас правозахисники наголошують, що ця політика створює пастку для справжніх жертв переслідувань, адже якщо вони збрешуть консулу заради візи, то скоять федеральний злочин, який назавжди закриє їм шлях до країни.

Зв’язок із міграційною політикою Трампа

Викриті журналістами інструкції прямо посилаються на указ президента Дональда Трампа щодо посилення міграційних перевірок, який він підписав ще в січні минулого року. Варто зазначити, що ця директива з’явилася одразу після того, як федеральний апеляційний суд визнав незаконними спроби очільника Білого дому закрити південний кордон для шукачів притулку під приводом боротьби з уявним «вторгненням».

Представники Держдепу у відповідь на журналістські запити відмовилися розкривати всі деталі нових перевірок через їхню секретність, лише наголосивши, що вони стоять на захисті національної безпеки та використовують усі доступні інструменти для перевірки візових заявників.

