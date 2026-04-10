США жорстко звернулися до Ірану перед переговорами: що заявив Венс

Джей Ді Венс / © Associated Press

Віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив у п’ятницю, 10 квітня, що сподівається на позитивні переговори з Іраном, вирушаючи на зустріч до Пакистану. Водночас він застеріг Тегеран від спроб обману під час діалогу.

Про це пише Reuters.

Перед вильотом із Вашингтона Венс повідомив журналістам, що розраховує на конструктивний процес. За його словами, американська сторона готова до взаємодії, якщо іранська влада продемонструє щирість намірів.

«Ми з нетерпінням чекаємо на переговори. Я думаю, що вони будуть позитивними», — зазначив віцепрезидент.

Венс підкреслив, що позиція адміністрації США базується на готовності до допомоги лише за умови чесного ведення переговорів з боку Ірану.

«Як сказав президент Сполучених Штатів, якщо іранці готові вести переговори добросовісно, ми, безумовно, готові простягнути їм руку допомоги. Якщо вони спробують нас обдурити, то виявлять, що команда переговорників не дуже сприйнятлива», — заявив він.

Проте посадовець застеріг Тегеран, що будь-які спроби маніпуляцій зустрінуть жорстку реакцію американської делегації. Він додав, що у разі спроби обману іранська сторона виявить, що команда переговорників США «не дуже сприйнятлива».

Президент США Дональд Трамп звинуватив Іран у перешкоджанні проходженню танкерів через Ормузьку протоку та зажадав негайно припинити стягнення плати.

У свою чергу речник Міністерства закордонних справ Ірану Есмаїл Багаї заявив, що перспектива переговорів про припинення війни напряму залежить від того, чи виконають Сполучені Штати взяті на себе зобов’язання.

Раніше Венс заявляв, що угода між США та Іраном «перебуває в хорошому» стані, а досягнуте перемир’я відкривають шлях до переговорів між сторонами, зокрема щодо тих мирних пропозицій, які висуває Тегеран.