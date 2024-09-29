Північна Корея, яку Захід та Україна звинувачують у незаконному постачанні зброї до Росії, заявила в неділю, 29 вересня, що військова допомога США Україні – це "неймовірна помилка" та "гра з вогнем".

Про це пише Reuters.

Кім Е Чжон, сестра диктатора КНДР Кім Чен Іна, заявила, що дії Вашингтона ведуть до ескалації війни в Україні і "ставлять усю Європу на межу ядерної війни".

"Сполучені Штати та Захід не повинні ігнорувати чи недооцінювати серйозне попередження Росії. Чи справді США та Захід здатні впоратися з наслідками, оскільки вони безрозсудно грають із вогнем проти Росії, яка є ядерною наддержавою?", — цитує слова Кім державне інформаційне агентство KCNA.

За словами Кім, допомагати Зеленському продовжувати "військову авантюру" — небезпечна та безвідповідальна гра, а оголошення про нову військову допомогу США у розмірі 8 мільярдів доларів було "неймовірною помилкою та дурним вчинком".

Кім є впливовою фігурою у правлячій Трудовій партії КНДР і часто робить заяви про позицію Пхеньяна з питань політики та безпеки, які, як вважається, схвалено її братом Кім чен Ыном.

Нагадаємо, Комісія з безпеки та співробітництва в Європі (Гельсінська комісія) США наполягає на тому, щоб Штати відмовилися від статус-кво після закінчення Холодної війни у своїх відносинах з Росією та визнали Росію "постійною" загрозою світовій безпеці.

Читайте також: