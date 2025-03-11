США негайно скасовують паузу в безпековій допомозі Україні — спільна заява

Чи скасують Сполучені Штати перерву в обміні розвідданими?

Після переговорів у Саудівській Аравії стало відомо, що Сполучені Штати негайно скасовують паузу в обміні розвідданими та відновлюють безпекову допомогу Україні.

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками зустрічі делегацій України та США у Джидді.

Нагадаємо, раніше у США заявили про "позитивні" новини із зустрічі делегацій з Києва та Вашингтона у Саудівській Аравії.

Раніше радник з національної безпеки Майк Волтц ще вдень 11 березня прокоментував перший раунд переговорів у Джидді.