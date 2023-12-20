США звернулися до Японії за допомогою, щоб Україна отримала ракети до Patriot - The Washington Post

Японія стурбована тим, що вторгнення Росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню.

Передбачається, що найближчим часом Японія офіційно оформить зміни в політиці, які дозволять їй експортувати кілька десятків ракет Patriot до Сполучених Штатів, а ті, своєю чергою, зможуть їх надіслати для посилення протиповітряної оборони України.

Про це пише Washington Post.

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Видання підкреслює, що зміна модифікацій правил експорту оборонної продукції прямо не згадує систему Patriot, але відповідає запиту адміністрації Байдена оскільки обговорення тривають, заявили офіційні особи США на умовах анонімності.

WP нагадує, що Японія виробляє ракети для Patriot, головної системи протиповітряної оборони США, за ліцензією Raytheon.

"Президент Байден порушив це питання з прем’єр-міністром Фуміо Кісідою в Кемп-Девіді в серпні, під час історичного тристороннього саміту з Південною Кореєю та знову на економічному саміті в Сан-Франциско минулого місяця. Сеул тихо пообіцяв надати Україні сотні тисяч артилерійських боєприпасів протягом минулого року - більше, ніж усі європейські країни разом узяті", - йдеться на сайті.

Чиновники кажуть, що значну частину обіцяного Південна Корея передала. В Україні цього не коментують.

Автори статті зауважили, що Японія стурбована тим, що вторгнення Росії може підштовхнути Китай до подібних дій проти Тайваню. Там нагадали, що це була перша країна Східної Азії, яка приєдналася до санкцій Заходу проти Москви.

Нагадаємо, під час підсумкової конференції 19 грудня Володимир Зеленський анонсував посилення ППО.

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