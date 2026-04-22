Атака «Шахедів» / © t.me/SJTF_Odesa

Реклама

Американські військові впровадили українську технологію боротьби з безпілотниками на ключовій авіабазі США в Саудівській Аравії, прагнучи захистити її від атак іранських «Шахедів».

Про це повідомляє Reuters із посиланням на п’ятьох обізнаних із ситуацією осіб.

Йдеться про розгортання української протидронової стстеми Sky Map на ключовій авіабазі США «Принц Султан» у Саудівській Аравії. В березні ця авіабаза зазнала атаки з боку Ірану, внаслідок чого були знищені літаки та будівлі, а також загинув щонайменше один військовослужбовець.

Реклама

Українські військові прибули на базу останніми тижнями, щоб навчити американців роботі з системою, яка використовується в Україні для виявлення іранських «Шахедів» та їх перехоплення.

У виданні наголосили, що запровадження української платформи для боротьби з дронами відбулося через місяць після того, як президент США Дональд Трамп публічно відхилив пропозицію президента України Володимира Зеленського надати допомогу в боротьбі з ударами іранських безпілотників.

«Нам не потрібна їхня допомога в обороні від безпілотників», — заявив Трамп Fox News 6 березня.

Застосування українських технологій американськими військовими офіційно не підтвердили ні в Центральному командуванні США, ні в компанії Sky Fortress, яка володіє Sky Map.

Реклама

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Іран завдав удару по американській авіабазі «Принц Султан» у Саудівській Аравії, внаслідок чого десятеро військовослужбовців США зазнали поранень. Був знищений літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління E-3 Sentry AWACS Повітряних сил США.