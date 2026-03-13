Генерал Ден Кейн / © Associated Press

Пріоритетом військової операції США проти Ірану стало розмінування Ормузької протоки, а також атаки на військово-морські бази, ракетні установки та інші об’єкти, які можуть заважати вільному судноплавству.

Про це повідомив на брифінгу в Пентагоні голова Об’єднаного комітету начальників штабів США генерал Ден Кейн.

За його словами, американська армія продовжує атакувати іранські об’єкти, пов’язані з балістичними ракетами та безпілотниками, і знищує флот Ірану, щоб забезпечити вільне судноплавство у заблокованій Ормузькій протоці — важливій для транспортування нафти з країн Перської затоки.

«Менш ніж за два тижні ми зробили бойові дії ВМС Ірану неефективними та продовжуємо атакувати військові судна», — наголосив генерал Кейн.

Він додав, що американські війська вже атакували понад 6000 цілей і проводять постійні повітряні операції над Іраном.

Командувач американської армії пообіцяв, що сьогодні буде найінтенсивніший день атак по Ірану.

«Удари будуть завдаватися щогодинно», — сказав він.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що Ірану знадобляться «роки на відновлення» після серії потужних атак від початку операції «Епічна лють». Сполучені Штати Америки «завдали їм сильної шкоди», але це не кінець.

Нагадаємо, видання Financial Times з посиланням на поінформовані джерела повідомило, що адміністрація президента США Дональда Трампа за майже два тижні війни з Іраном значною мірою вичерпала запаси критично важливого озброєння, зокрема далекобійних ракет.