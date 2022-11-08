США "звільнять" Іран: політичний експерт прокоментував сміливу заяву Байдена

Політичний експерт Дмитро Васильєв вважає, що заява президента США Джо Байдена про "звільнення" Ірану означає роботу американських спецслужб.

Таку думку він висловив у інтерв'ю ТСН.ua.

"Є такі речі, які США не узгоджують зі світом. Особливо це якісь спеціальні операції, ними займаються спеціальні секретні служби. Я схильний думати про те, що тут йде мова про комбінацію, але коли така серйозна заява лунає від президента США, то я думаю, що мається на увазі якраз випадок роботи спецслужб і спеціальних операцій, які може здійснювати така потужна країна-лідер", – говорить він.

Експерт назвав також важливим питання вторинних санкцій.

"Але звісно питання санкцій, при чому надзвичайно важливі вторинні санкції проти тих, хто надає комплектуючі для виробництва і безпілотників і балістичних ракет. Ось ці вторинні санкції мають бути сильними і безжалісними. Тому що виникає дуже серйозне питання: Іран понад 10 років перебуває під санкціями, але якимось чином отримує ті комплектуючі, які можуть фактично створювати нову військову реальність в світі і самому Ірані. Тобто Іран виготовляє ту зброю, якої немає у РФ, типу другої армії світу", – сказав Васильєв.

Він додав, що скоро певні операції спецслужб ми зможемо побачити.

"Це є великі запитання, якими, я думаю, зараз займаються різні служби світу і світові коаліції, які мають здійснити і потужні санкції проти Ірану і проти країн, які поставляють деяку продукцію Ірану, щоб були вторинні санкції серйозні. А також спеціальні служби мають проводити спеціальні операції, які ми зовсім скоро можемо побачити, але не зрозуміти, чому саме так відбулося", – вважає експерт.

Постачання Росії іранської зброї

CNN з посиланням на представника однієї з країн Заходу повідомило, що Іран передасть Росії близько тисячі балістичних ракет та нові дрони для ударів по українських містах.

У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України з'ясували, що Іран планує відправити до Російської Федерації партію з понад 200 бойових дронів Shahed-136, Mohajer-6 та Arash-2.

Тим часом іранський міністр Хоссейн Амірабдоллахіан вперше визнав, що його країна постачала дрони Росії, але нібито за кілька місяців до повномасштабного вторгнення РФ.

Центр національного спротиву дізнався, як Іран передає Росії дрони-камікадзе, якими окупанти вбивають українців. Як виявилося, у цій схемі задіяна не одна структура.