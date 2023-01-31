США звинувачують Росію у порушенні договору про ядерну зброю через блокування інспекцій – WSJ

Держдепартамент США вважає, що Росія порушила договір про скорочення ядерних озброєнь великої дальності своєю відмовою Вашингтону в допуску інспекції на об'єкти.

Про це йдеться у звіті Держдепу США, який був відправлений до Конгресу, повідомляє The Wall Street Journal.

Автори матеріалу звертають увагу на те, такі висновки Держдепу – перший випадок, коли США звинувачують Росію в порушенні договору, який набув чинності 2011 року.

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У звіті Держдепу вказано, що відсутність передбачених Угодою про скорочення наступальних озброєнь інспекцій ускладнює перевірку кількості боєголовок у Росії. Ці інспекції було припинено ще в березні 2020 року за взаємною згодою на тлі пандемії COVID-19. Проте після взяття ситуації з коронавірусом під контроль комісії не відновили через рішення РФ.

"У вересні Росія повідомила США про наявність у неї 1549 боєголовок та бомб. Але без можливості використовувати інспекції для проведення вибіркових перевірок, зазначається у доповіді Держдепартаменту, США не можуть точно сказати, чи залишалася Росія минулого року в рамках договірного ліміту", – йдеться у статті WSJ.

Водночас у Держдепі заявили, що якщо Москва перевищить максимальну кількість боєголовок, то ці цифри не будуть значущими у військовому відношенні.

"Зараз немає жодного договору, який Росія не порушувала б або не порушує. Об'єднаний штаб має виходити з того, що Росія порушила або порушуватиме новий договір про скорочення наступального озброєння. Я хочу бачити плани того, як США реагуватимуть", – заявив голова комітету Палати представників у справах збройних сил Майк Роджерс.

Виконавчий директор Асоціації контролю над озброєннями Деріл Кімбол сказав, що труднощі можуть створити проблеми для переговорів про потенційний наступний договір.

"Новий СНО закінчиться рівно через 1101 день (2026 року – ред.). Що довше пан Путін блокуватиме ефективну співпрацю зі Сполученими Штатами щодо дипломатії контролю над ядерними озброєннями, то більша ймовірність, що ядерні арсенали Росії та США залишаться без обмежень уперше від 1972 року", – сказав Кімбол.

Нагадаємо, у грудні 2022 року міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Росія розширює та модернізує свій ядерний арсенал.

За оцінками експертів, РФ має найбільший у світі запас ядерної зброї, який налічує близько 6000 боєголовок. Разом Москва та Вашингтон володіють близько 90% світових ядерних боєголовок – достатньої кількості для багаторазового знищення всієї планети.

Наприкінці грудня президент РФ Володимир Путін заявив, що держава вдосконалюватиме боєздатність "ядерної тріади" задля гарантування "збереження суверенітету та територіальної цілісності країни".

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