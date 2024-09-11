США звинуватили Китай у наданні військової допомоги РФ: наслідки загрожують не лише Україні

Пекін надає Москві "дуже суттєву" допомогу в зміцненні її військової машини, а натомість Росія передає свої секретні військові технології для підводних човнів та ракет.

Про це пише Politico із посиланням на заяву для преси заступника держсекретаря США Курта Кемпбелла, зроблену у вівторок, 10 вересня, після зустрічі з колегами з ЄС та НАТО у Брюсселі.

Раніше США звинувачували Китай у постачанні так званих технологій подвійного призначення, які можуть застосовуватися як у військових, так і у цивільних цілях. Тепер Вашингтон недвозначно заявляє, що Пекін надає допомогу Кремлю у його загарбницькій війні в Україні, допомагаючи їй обходити західні санкції та отримувати необхідні компоненти для створення зброї.

"Це не технології подвійного призначення. По суті, вони безпосередньо застосовуються російською військовою машиною", — сказав Кемпбелл про останні постачання китайських матеріалів до РФ.

Він додав, що США бачать "зусилля на найвищому рівні обох урядів", спрямовані на те, щоб приховати певні елементи цієї "тривожної співпраці", більша частина якої відбувається в режимі суворої секретності.

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Пекін неодноразово заперечував, що постачає Росії зброю для війни в Україні, і наполягав на своїй "нейтральній позиції". А Москва історично обережно ставилася до надання Пекіну своїх новітніх військових технологій.

Проте зараз США стверджують, що в обмін на допомогу Китаю РФ почала надавати йому підводні човни, ракети та інші новітні технології.

"Можливості, які надає Росія, — це підтримка в областях, де раніше вони відверто не хотіли безпосередньо взаємодіяти з Китаєм. Ми стурбовані певною кількістю військових арен, де, здається, є певна рішучість надати Китаю більшу підтримку", — сказав Кемпбелл.

За його словами, це стосується розробок для підводних човнів, літаків і ракет, які в руках Пекіна становитимуть небезпеку не лише для США, а й для Індії, Австралії, Японії та Південної Кореї, "якщо Китаю вдасться домогтися від Росії активнішої участі" у створенні ним власної військової техніки та зброї.

США, очевидно, намагаються натиснути на європейські уряди, вимагаючи від них рішучої відповіді на дії Пекіна та його допомогу Кремлю у війні проти України.

Нагадаємо, за прогнозами Міноборони США протягом десяти років резерви КНР у сфері ядерної зброї конкуруватимуть за розміром та різноманітністю з американськими та російськими запасами. У нещодавніх виступах двоє чиновників натякнули на можливу зміну стратегії США щодо ядерного потенціалу Китаю.

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