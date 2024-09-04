США звинуватили РФ у втручанні у вибори: Білий дім оголосив жорстку протидію кампаніям впливу  

Американські чиновники розглядають Росію як серйозну загрозу іноземного впливу на виборах у листопаді.

Адміністрація Байдена в середу, 4 вересня, оголосила про широкомасштабний пакет заходів щодо протидії масштабній спробі російського уряду вплинути на президентські вибори у США 2024 року. Зокрема, висунуто кримінальні звинувачення двом громадянам РФ, запроваджено санкції щодо десяти фізичних та юридичних осіб, а також накладено арешт на 32 інтернет-домени.

Про це пише CNN з посиланням на власні джерела.

Заступниця генерального прокурора США Ліза Монако заявила, що за вказівкою Путіна три російські компанії використовували підроблені профілі для просування фейків у соціальних мережах.

За даними Мін'юсту США, двох співробітників російської державної медіамережі Russia Today було звинувачено в шахрайстві, внаслідок якого близько 10 мільйонів доларів було витрачено на створення підставної компанії у США для виробництва онлайн-контенту, спрямованого на розпалювання ворожнечі серед американців.

За інформацією голови офісу президента України Андрія Єрмака, разом з Russia Today під санкції потрапили російські медіаресурси "РИА Новости", Sputnik, Ruptly та пропагандистка Маргарита Симоньян.

В сукупності ці дії є найбільш значущою публічною відповіддю адміністрації Байдена на передбачувані спроби Росії вплинути на результат виборів у США.

"Після того, як США звинуватили Іран у спробі зламати сервери виборчих штабів Трампа і Байдена-Гарріс минулого місяця, дії, вжиті в середу адміністрацією Білого дому, показують, що американські чиновники розглядають Росію як серйозну загрозу іноземного впливу на виборах у листопаді", – цитує видання слова джерел.

Нагадаємо, кандидатка у президенти США від Демократичної партії Камала Гарріс лідирує або йде нарівні з республіканцем Дональдом Трампом у кожному з семи ключових штатів, які, як вважається, вирішуватимуть долю виборів.

Читайте також: