США звинувачують Китай у ядерній ескалації: що загрожує світові

Сполучені Штати звинуватили Китай у бажанні збільшити свій ядерний арсенал та у проведенні секретних ядерних випробувань. Звинувачення пролунало на тлі заклику Вашингтона до нового договору про контроль над ядерним озброєннями, до якого залучили б Китай та Росію.

Про це повідомляє Reuters.

Виступаючи в п’ятницю, 6 лютого, на конференції ООН з роззброєння в Женеві, заступник державного секретаря США з питань контролю над озброєннями Томас ДіНанно заявив, що Китай продовжує створювати ядерну зброю за підтримки Росії та «прямує до того, щоб мати понад 1000 ядерних боєголовок до 2030 року».

Він також звинуватив Пекін у проведенні секретного ядерного випробування у 2020 році,

«Я можу повідомити, що уряд США знає про проведення Китаєм випробувань ядерних вибухів, зокрема про підготовку до випробувань із запланованою потужністю в сотні тонн», — сказав Томас ДіНанно.

За його словами, китайські військові намагалися приховати випробування, використовуючи метод зниження ефективності сейсмічного моніторингу.

ДіНанно стверджує, що Китай провів одне таке випробування 22 червня 2020 року.

Посол Китаю з питань роззброєння Шень Цзянь безпосередньо не відповів на звинувачення представника США, але заявив, що Пекін завжди діяв розсудливо та відповідально щодо ядерних питань.

«Китай зазначає, що США продовжують у своїх заявах роздмухувати так звану китайську ядерну загрозу. Китай рішуче виступає проти таких хибних наративів», — сказав він.

Що пропонують США Китаю

Президент США Дональд Трамп хоче замінити договір про скорочення і обмеження стратегічних наступальних озброєнь (СНО) між Росією та Сполученими Штатами, термін дії якого уже закінчився, новою угодою, що включатиме Китай, який швидко нарощує власний ядерний арсенал.

«Сьогодні Сполучені Штати стикаються із загрозами з боку кількох ядерних держав. Коротше кажучи, двосторонній договір лише з однією ядерною державою просто недоречний у 2026 році та надалі», — заявив ДіНанно на Женевській конференції.

Однак китайський делегат повторив, що його країна не братиме участі в нових переговорах на цьому етапі з Москвою та Вашингтоном.

Пекін раніше наголошував, що має лише приблизно 600 боєголовок, порівняно з приблизно 4000 у Росії та США.

Що відомо про ядерну угоду США та Росії

Як повідомлялося раніше, 5 лютого, закінчилася дія останньої важливої угоди про контроль над ядерним озброєнням між США та РФ.

Договір СНО обмежував розмір ядерних арсеналів Росії та США, а також дозволяв проведення інспекцій та обмін інформацією. Його припинення позбавляє Москву та Вашингтон системи регулювання своїх стратегічних озброєнь вперше від часів розпалу Холодної війни в 1980-х роках.

Експерти заявляють про небезпеку відсутності правових обмежень та заходів перевірки, внаслідок чого Росія та США можуть розгортати сотні додаткових боєголовок через страх, що інша країна робить це. Сполучені Штати та Росія мають значні потужності, які дозволять їм різко збільшити кількість розгорнутих ядерних боєголовок за короткий проміжок часу.

Ядерні погрози РФ

Тим часом заступник голови Ради безпеки Росії та колишній президент Дмитро Медведєв знову лякає світ ядерною війною.

Коментуючи втрату чинності російсько-американського договору про контроль над ядерним озброєнням (СНО-3), цей рупор Кремля у соцмережах опублікував на платформі Х скриншот із телесеріалу «Гра престолів» з персонажем «Король ночі», який хоче знищити світ людей.

Також на зображенні є напис із серіалу — «Зима близько». Ймовірно, це має символізувати «ядерну зиму».

Чим загрожує світові ядерна ескалація

Сполучені Штати та Росія можуть вперше від часів Холодної війни розпочати нестримну гонку ядерних озброєнь, після того, як було знято обмеження на стратегічні ядерні арсенали дальньої дії.

Зняття будь-яких обмежень на ядерні арсенали США та Росії послаблює аргументи на користь стриманості в інших країнах та підкріплює думку про те, що великі держави повертаються до відкритої конкуренції. Інші держави, що володіють ядерною зброєю, уважно стежитимуть за подіями.

Припинення дії останнього договору між США та Росією без заміни сигналізуватиме про те, що ядерні держави відмовляються від стриманості. Це може поглибити розбіжності між ядерними та неядерними державами.

Тим часом на «Годиннику Судного дня» стрілка змістилася на 85 секунд до опівночі. Це найближчий до ядерного апокаліпсису показник, який на символічному годиннику коли-небудь стояв від моменту створення цієї метафори 1947 року.

Нагадаємо, генсек ООН Антоніу Гутерреш звернувся до Росії і США із закликом якнайшвидше відновити переговори щодо нового формату контролю над ядерними озброєннями.