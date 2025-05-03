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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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США звинуватили Німеччину в "тиранії": Венс та Рубіо виступили на підтримку проросійської АдН

Ключові члени команди Трампа розкритикували уряд ФРН за визнання партії АдН екстремістською.

Автор публікації
Фото автора: Ірина Ігнатова Ірина Ігнатова
Марко Рубіо та Джей ді Венс

Віце-президент США Джей Ді Венс та держсекретар США Марко Рубіо / © Володимир Зеленський

В Білому домі звинуватили уряд Німеччини в «тиранії» та притисканні опозиції. Після визнання проросійської ультраправої партії «Альтернатива для Німеччини» (АдН) екстремістською з гучними заявами в соціальній мережі X виступили держсекретар Марко Рубіо та віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це пише Bild.

«Німеччина щойно надала своїм спецслужбам повноваження вести спостереження за опозицією. Це не демократія — це тиранія під маскою. Справжніми екстремістами є не члени популярної АдН, яка посіла друге місце на нещодавніх виборах, а смертоносна політика імміграції з відкритими кордонами, проти якої, до речі, виступає АдН. Німеччина повинна змінити курс», — заявив Рубіо.

Його позицію підтримав і віцепрезидент США, який і раніше виступав на підтримку АдН. За його словами, німецький уряд хоче «знищити опозицію».

«АдН — найпопулярніша партія Німеччини. А тепер чиновники намагаються її знищити. Захід спільними зусиллями зруйнував Берлінську стіну. А тепер вона знову відбудована — не Радянським союзом і не росіянами, а німецьким урядом», — заявив Венс.

На момент публікації в уряді Німеччини не прокоментували звинувачення Вашингтона.

Нагадаємо, Федеральне відомство охорони конституції ФРН звинуватило проросійську партію АдН у провадженні діяльності, яка загрожує демократії. Влада Німеччині офіційно визнала АдН екстремістською, що надає право посилити контроль за її діяльністю, зокрема із застосуванням методів спецслужб.

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