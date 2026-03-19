США «звинуватили Україну» у виснаженні запасів їхньої зброї — шокувальна заява

У США «знайшли» винну сторону у швидкому вичерпуванні запасів американської зброї. Мовляв, усе через допомогу Україні.

Про це заявив міністр оборони США Піт Хегсет на брифінгу.

За його словами, значна частина запасів була виснажена, оскільки їх спрямовували не на потреби американських військових, а на підтримку України. Він наголосив, що під час аналізу різних проблем у сфері оборони знову і знову постає питання про ресурси, «відправлені в Україну».

«Ми все ще маємо справу із ситуацією, яку створив Джо Байден. Це виснаження запасів і відправкою їх не нашим власним військовим, а Україні. Так відбувається щоразу, коли ми оглядаємося назад і аналізуємо будь-яку нашу проблему», — зазначив Гегсет.

Міністр також додав, що нині ці боєприпаси, на його думку, доцільніше використовувати в інтересах самих Сполучених Штатів.

Як ми писали, цього ж дня Хегсет анонсував «набільший пакет ударів» по Ірану з боку США. Він озвучив шокувальні цифри: станом на сьогодні, 20 березня, вже уражено понад 7000 цілей, зокрема об’єкти військової інфраструктури на території Ірану. «Ми полюємо та завдаємо ударів — смерть і руйнування зверху», — заявив він.