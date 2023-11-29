Стадо диких слонів розтоптало автомобіль, який збив слоненя – фото

У Малайзії стадо диких слонів розтоптало автомобіль, що рухався головним шосе, після того як він збив дитинча в їхній групі.

Про це пише CNN.

Згідно з заявою поліції міста Герік на Малайському півострові, автомобілем білого кольору Perodua Axia керував 48-річний чоловік разом зі своєю дружиною та 23-річним сином.

Сім'я з трьох людей їхала головною автомагістраллю та врізалася у слоненя.

"Автомобіль врізався в молодого слона, який йшов дорогою зі стадом", - сказав Зулкіфлі Махмуд, головний суперінтендант поліції району Герік. Він додав, що від удару слоненя впало на землю. "Побачивши це, інші п'ять слонів кинулися до машини і почали її топтати".

Стадо слонів розтоптало автомобіль / Фото: Royal Malaysia Police

Потім стадо покинуло цей район після того, як слоненя "знову підвелося", сказав Махмуд.

Поліція Геріка не уточнила, чи перебували троє членів сім'ї в машині під час інциденту, але в заяві поліції не повідомлялося про смертельні випадки або серйозні травми. Також невідомо про стан слоненяти.

На фото видно значні пошкодження передньої та бічних частин білого автомобіля, двері проломлені. Усі вікна також були розбиті.

За словами захисників природи, внаслідок швидкого розвитку автомагістралей у Малайзії дикі слони по всьому півострові втратили більшу частину лісового покриву, що змусило багатьох виходити на дороги у пошуках їжі.

Нагадаємо, у Тернополі жінка віддала 550 тис. грн за побачення з чоловіком. Він переконав її, що "іноземець" та закоханий у неї.

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