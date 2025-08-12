ТСН у соціальних мережах

Стала відома дата спільних навчань РФ та Білорусі "Захід-2025"

Під час навчань РФ та Білорусь відпрацюють відбиття повітряних атак, оборонні бої та боротьбу з ДРГ.

Наталія Магдик
Білоруські військові

Білоруські військові / © Associated Press

На території республіки Білорусь З 12 по 16 вересня 2025 року відбудуться спільні стратегічні навчання Збройних сил Білорусі та Росії «Запад-2025».

Про це повідомив начальник Департаменту міжнародного військового співробітництва — помічник міністра оборони Білорусі генерал-майор Валерій Ревенко, йдеться у повідомленні пресслужби Міноборони країни.

За його словами, маневри стануть черговим етапом підготовки регіонального угруповання військ, створеного у 2000 році. Темою навчань визначено «Застосування угруповань військ в інтересах забезпечення військової безпеки Союзної держави». Головна мета — перевірка готовності Білорусі та Росії відбити можливу агресію та забезпечити безпеку Союзної держави.

У ході навчань заплановано відпрацювати відбиття ударів повітряного противника, ведення оборонних боїв, розгром прорвавшогося угруповання, відновлення територіальної цілісності, авіаційну підтримку, а також боротьбу з незаконними збройними формуваннями та диверсійно-розвідувальними групами.

Ревенко підкреслив, що навчання є плановими та проводяться раз на два роки за рішенням глав держав. Вони передбачають максимальну відкритість: про маневри заздалегідь повідомлені всі країни-учасниці ОБСЄ, запрошені спостерігачі, у тому числі з держав-членів НАТО, а також представники міжнародних організацій ОДКБ, СНД та ШОС.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Росія відправила кілька сотень військових та десятки одиниць техніки для військових навчань у Білорусі. Цей напрямок залишається загрозливим для України.

