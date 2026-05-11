Стала відома дата візиту Трампа до Китаю: що обговорюватимуть

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

У Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили про запланований державний візит президента США Дональда Трампа до КНР.

У відомстві зазначили, що Дональд Трамп здійснить візит на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

За даними МЗС Китаю, поїздка президента США триватиме з 13 по 15 травня.

Видання Al Jazeera повідомляє, що основні переговори заплановані на 14 травня, а завершення візиту очікується у п’ятницю. Також зазначається, що пізніше цього року Китай має здійснити відповідний візит до США. Початково поїздка планувалася раніше, однак була відкладена у березні через початок американсько-ізраїльської війни з Іраном.

Серед ключових тем перемовин — ситуація навколо Ірану, закупівля Китаєм іранської нафти та торговельні відносини між країнами. Вашингтон звинувачує Пекін у непрямому фінансуванні Ірану через масштабні закупівлі енергоресурсів.

«Іран — найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії — і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

За даними джерел в адміністрації, Трамп може чинити тиск на Китай щодо закупівлі іранської нафти та постачання товарів подвійного призначення до Тегерана. У Пекіні, своєю чергою, відмовляються визнавати американські «односторонні» санкції проти іранського нафтового сектору.

Окрім іранського питання, сторони можуть обговорити підтримку Китаєм Росії, торговельні суперечки та постачання рідкісноземельних металів, які є критично важливими для американської технологічної промисловості. Питання Тайваню, за очікуваннями, не зазнає змін — США не планують переглядати свою позицію.

До американської делегації також увійшли топменеджери компанії Boeing та кількох агропромислових корпорацій.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшов у глухий кут і існує висока ймовірність залучення до цього процесу Китаю.

Ми раніше інформували, що речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час брифінгу в Пекіні заявив про підтримку зусиль щодо припинення бойових дій та політичного врегулювання війни в Україні.

