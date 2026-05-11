ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
239
Час на прочитання
2 хв

Стала відома дата візиту Трампа до Китаю: що обговорюватимуть

Президент США має провести зустріч з лідером КНР Сі Цзіньпіном.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
Коментарі
Дональд Трамп та Сі Цзіньпін

Дональд Трамп та Сі Цзіньпін / © Associated Press

У Міністерстві закордонних справ Китаю повідомили про запланований державний візит президента США Дональда Трампа до КНР.

Про це йдеться у повідомленні на сайті китайського МЗС.

У відомстві зазначили, що Дональд Трамп здійснить візит на запрошення лідера Китаю Сі Цзіньпіна.

За даними МЗС Китаю, поїздка президента США триватиме з 13 по 15 травня.

Видання Al Jazeera повідомляє, що основні переговори заплановані на 14 травня, а завершення візиту очікується у п’ятницю. Також зазначається, що пізніше цього року Китай має здійснити відповідний візит до США. Початково поїздка планувалася раніше, однак була відкладена у березні через початок американсько-ізраїльської війни з Іраном.

Серед ключових тем перемовин — ситуація навколо Ірану, закупівля Китаєм іранської нафти та торговельні відносини між країнами. Вашингтон звинувачує Пекін у непрямому фінансуванні Ірану через масштабні закупівлі енергоресурсів.

«Іран — найбільший державний спонсор тероризму, а Китай купує 90% їхньої енергії — і таким чином фінансує найбільшого державного спонсора тероризму», — заявив міністр фінансів Скотт Бессент.

За даними джерел в адміністрації, Трамп може чинити тиск на Китай щодо закупівлі іранської нафти та постачання товарів подвійного призначення до Тегерана. У Пекіні, своєю чергою, відмовляються визнавати американські «односторонні» санкції проти іранського нафтового сектору.

Окрім іранського питання, сторони можуть обговорити підтримку Китаєм Росії, торговельні суперечки та постачання рідкісноземельних металів, які є критично важливими для американської технологічної промисловості. Питання Тайваню, за очікуваннями, не зазнає змін — США не планують переглядати свою позицію.

До американської делегації також увійшли топменеджери компанії Boeing та кількох агропромислових корпорацій.

Раніше повідомлялося, що переговори щодо завершення війни в Україні зайшов у глухий кут і існує висока ймовірність залучення до цього процесу Китаю.

Ми раніше інформували, що речник Міністерства закордонних справ КНР Лінь Цзянь під час брифінгу в Пекіні заявив про підтримку зусиль щодо припинення бойових дій та політичного врегулювання війни в Україні.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
239
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie