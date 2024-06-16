Стала відома доля екіпажу українсько-польського судна, яке обстріляли хусити

Екіпаж українсько-польського суховантажа M/V Verbena, у який влучили кілька ракет бойовиків-хуситів, вирішив залишати судно через неспроможність загасити пожежу, їх підібрав корабель, що проходив поруч.

Про це повідомило Центральне командування США, кораблі якого беруть участь у військово-морській місії для захисту торгових суден.

Вдень 15 червня екіпаж M/V Verbena подав сигнал-прохання про допомогу, на нього відреагувало судно M/V Anna Meta та підібрало моряків. Команда вирішила залишати пошкоджений суховантаж через неспроможність загасити пожежу, яка почалась після влучання ракет хуситів.

Американські військові зазначають, що за вісім морських миль від суховантажа стояв іранський фрегат IRIN Jamaran, він проігнорував сигнал-прохання про допомогу.

Про M/V Verbena повідомляють, що це суховантаж у власності української компанії, що має польського оператора і ходить під прапором Палау.

Нагадаємо, 14 червня підтримувані Іраном хусити запустили дві протикорабельні крилаті ракети (ПКРМ) в Аденську затоку. Обидві ракети влучили в український корабель Verbena. Важкі поранення дістав моряк, його евакуювали на літаку для надання медичної допомоги.

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