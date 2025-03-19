Виведену зі складу флоту в лютому 2023 року субмарину передадуть до музею.

Найбільшу атомну субмарину у світі ТК-208 "Дмитро Донський" передадуть до музею в Ленінградській області.

Про це заявили пропагандистські російські ЗМІ.

"Ухвалено дуже своєчасне рішення (передавання човна до музею, – Ред.). Воно важливе не лише для наших сучасників, але й для майбутніх поколінь", – заявив голова Загальноросійського руху підтримки флоту Володимир Мальцев.

ТК-208 "Дмитро Донський" є частиною радянського та російського флоту і належить до проєкту 941 "Акула". Спущений на воду 1980 року, човен увійшов до складу флоту 1981-го. Субмарина, завдовжки 172 метри та завширшки 23,3 метра, була виведена зі складу флоту у лютому 2023 року. У процесі експлуатації вона була модифікована для випробувань ракетного комплексу "Булава".

Нагадаємо, Росія розмістила п'ять атомних субмарин за 60 км від кордонів НАТО.

Читайте також: