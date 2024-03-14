Стала відома причина смерті чоловіка, який прожив понад 70 років у "залізній легені"

Стала відома причина смерті "поліомієліта Пола", який провів понад сім десятиліть у "залізній легені" та пішов із життя віці 78 років 11 березня.

Як пише Daily Star, Пол Александер підхопив Covid, що в результаті призвело до його смерті.

Минулого місяця менеджер соціальних мереж Пола повідомив шанувальників у TikTok, що у нього позитивний результат тесту на інфекційну хворобу. Він сказав: "Я знаю, що було багато запитань і коментарів про те, де відео, чи все гаразд з Полом. Його, на жаль, відвезли до лікарні, у нього виявився позитивний результат на Covid, що дуже, дуже небезпечно для людини з його станом. На щастя, в лікарні є апарат штучної вентиляції легень спеціально для нього. Але, на жаль, він все ще слабкий, у нього все ще спостерігається деяка плутанина в свідомості, він все ще намагається їсти і пити".

Про смерть Пола було оголошено на сторінці GoFundMe у вівторок, 12 березня.

Пол Александер / Фото: Smiley N. Pool / Staff Photographer

Александер захворів на поліомієліт 1952 року. Більшу частину свого життя він міг рухати лише головою, шиєю та ротом, що є побічним ефектом, який спостерігається приблизно в одному з 200 випадків захворювання. Лікарі помістили його до апарату штучної вентиляції легень, який підтримував його життя протягом 70 років.

Попри все, чоловік став адвокатом і письменником. Пол детально описав історію свого життя у книжці "Три хвилини для собаки: Моє життя в залізній легені", що вийшла 2020 року. Його історія надихнула людей в усьому світі.

Пол Александер є володарем світового рекорду Гіннеса за найдовше життя в "залізній легені".

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