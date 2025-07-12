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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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Стала відома причина авіакатастрофи в Індії, яка забрала кількасот життів

Літак втратив потужність через загадкове відключення подачі палива до двигунів.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Авіакатастрофа в Індії

Авіакатастрофа в Індії / © Associated Press

Індійське бюро з розслідування авіаційних подій (AAIB) оприлюднило попередні висновки щодо катастрофи Boeing Dreamliner авіакомпанії Air India, яка сталася 12 червня і забрала життя 260 людей.

Про це повідомило видання Reuters.

Згідно з висновками слідчих, відразу після зльоту злетіли обидва перемикачі подачі палива — з положення «праця» у положення «відключення». Це призвело до раптової зупинки обох двигунів Boeing 787 Dreamliner. У звіті зазначено, що це сталося майже синхронно — із затримкою в одну секунду.

Запис кабінного диктофона свідчить: один із пілотів поставив запитання колезі, чому він вимкнув паливо. Інший відповів, що цього не робив. Водночас не вказано, хто саме з екіпажу — командир повітряного судна чи перший офіцер — говорив ці слова. Так само залишається невідомим, хто з них передав сигнал «Мейдей, Мейдей, Мейдей».

Капітаном був 56-річний Суміт Сабхарвал, інструктор Air India з нальотом понад 15 тисяч годин. Його другим пілотом — 32-річний Клайв Кундер, який мав понад 3,4 тисячі годин нальоту.

У звіті також зафіксовано, що резервна система енергоживлення — турбіна набігаючого повітря — активувалась майже одразу після зльоту, що свідчить про втрату потужності на борту. На відео з камер спостереження аеропорту видно, як літак піднявся лише на 650 футів (приблизно 200 метрів), а потім різко втратив висоту та врізався в будівлю.

На місці падіння обидва паливні перемикачі були в положенні «ввімкнено», а на двигунах були виявлені ознаки спроб повторного запуску.

Американські експерти в галузі авіаційної безпеки зазначають, що випадкове вимкнення обох перемикачів майже одночасно — малоймовірне. Такі дії зазвичай виконуються лише після посадки або в разі пожежі двигуна. У цьому випадку жодної подібної ситуації не було зафіксовано.

Air India підтвердила факт співпраці зі слідством, але відмовилася від додаткових коментарів. Компанія переживає критичний період — після переходу під управління Tata Group у 2022 році вона прагне відновити репутацію та модернізувати флот.

Наразі триває розслідування. Остаточний звіт очікується протягом року. AAIB вже завантажила дані з чорних скриньок, які були знайдені за кілька днів після трагедії. Згідно з повідомленням, усі вимоги щодо льотної придатності літака та двигунів на момент зльоту були виконані.

Авіакатастрофа в Індії

Boeing 787-8 Dreamliner авіакомпанії Air India зазнав катастрофи 12 червня в індійському місті Ахмедабад. Літак виконував рейс із аеропорту Сардара Валлабхая Пателя до лондонського Гатвіка. На борту перебували 230 пасажирів — громадяни Індії, Великої Британії, Португалії та Канади, а також 12 членів екіпажу.

Катастрофа сталася лише за кілька хвилин після зльоту. Лайнер впав за межами летовища, у густонаселеному районі Мегані Нагар, та врізався в дах гуртожитку медичного коледжу. Внаслідок падіння загинули всі члени екіпажу, більшість пасажирів та кілька людей на землі.

Єдиним, хто вижив у трагедії, став 40-річний громадянин Великої Британії Вішваш Кумар Рамеш. Він прилітав до Індії на кілька днів, щоб відвідати родину, і повертався додому разом із братом Аджаєм Кумаром Рамешем.

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