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ТСН у соціальних мережах

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Світ
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Стала відома причина смерті сенатора Ліндсі Ґрема

Сенатор Ліндсі Ґрем помер 11 липня.

Автор публікації
Фото автора: Ігор Бережанський Ігор Бережанський
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Ліндсі Ґрем

Ліндсі Ґрем / © Associated Press

За попередніми висновками судово-медичної експертизи, причиною смерті сенатора США Ліндсі Ґрема стало розшарування аорти, пов’язане з атеросклеротичним серцево-судинним захворюванням.

Про це повідомляє Associated Press із посиланням на офіс сенатора та попередні висновки судово-медичної експертизи округу Колумбія.

В офісі Ліндсі Ґрема повідомили, що він помер увечері суботи після «короткої та раптової хвороби». Родина політика попросила поважати її право на приватність і подякувала всім за слова підтримки.

За попередніми даними судово-медичних експертів, причиною смерті стало розшарування аорти — пошкодження стінки головної артерії організму, пов’язане із затвердінням артерій внаслідок атеросклеротичного серцево-судинного захворювання.

Президент США Дональд Трамп назвав Ґрема «членом родини» та заявив, що важко переживає його смерть.

«Він зателефонував мені в суботу ввечері після повернення з України. Він звучав трохи втомленим, але цілком нормально», — сказав Трамп.

Також президент США розпорядився приспустити державні прапори по всій країні до вечора суботи.

Раніше повідомлялося, що американський сенатор-республіканець Ліндсі Ґрем помер увечері 11 липня після раптової короткочасної хвороби.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський відреагував на смерть американського сенатора Ліндсі Ґрема.

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Дата публікації
Кількість переглядів
180
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