Стала відомо, за скільки Росія купує "Шахеди" в Ірану для атак по Україні: ціна захмарна

Група хакерів успішно зламала сервери електронної пошти підставної компанії та дізналася вартість дронів-камікадзе.
Іран отримав від Росії за 2 тисячі дронів-камікадзе "Shahed-136" 18 млн. рублів (290 тисяч доларів).
Про це повідомляє український журналіст Андрій Цаплієнко.
Він розповів, що група хакерів PRANA Network успішно зламала сервери електронної пошти підставної компанії Корпусу вартових ісламської революції під назвою Sahara Thunder та дізналася вартість дронів-камікдзе.
"Цифра просто шокує. Майже триста тисяч доларів за набір запчастин, який купили на Ali Express", - написав він.
Відповідно до отриманих документів, Іран назвав стартову вартість 23 млн рублів за один "Shahed" (375 тисяч доларів), однак під час переговорів було досягнуто домовленості на рівні 12 млн рублів за борт при замовленні 6000 одиниць (193 тисячі доларів) та 18 млн рублів (290 тисяч доларів) при замовленні 2000 одиниць.
За словами журналіста, максимальна собівартість "Shahed" не перевищує 30 тисяч доларів.
"Пояснення тут лише одне. Від цієї суми мають "прикурити" не тільки російські корупціонери, а й іранські. Російське грабіжництво власного бюджету наш головний союзник", - підкреслив він.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що росіяни змінили тактику й готують чергову масовану атаку.
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