"Сталася непередбачена помилка": у деяких регіонах Росії вже почалось відключення Instagram

Під час спроб зайти до свого облікового запису, користувачам з РФ показує білий екран і повідомлення про помилку.

Уже від сьогодні, 13 березня, більшість росіян не можуть ввійти до своїх облікових Записів Instagram — додаток видає помилку.

Про це повідомляють самі російські користувачі в доступних соцмережах.

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Так, блокування Instagram почалося вже на далекому сході Росії. Під час спроб зайти до свого облікового запису, користувачам з РФ показує білий екран і повідомлення: "Сталася непередбачена помилка. Неможливо завантажити сторінку, оскільки сталася помилка. Щоб повторити спробу, натисніть кнопку "Повторити".

Нагадаємо, "Роскомнагляд" заборонив доступ до соціальної мережі Instagram у Росії через заклики до насильства щодо росіян. Від 14 березня ця соцмережа буде заблокована на території РФ.

Крім того, з цієї ж причини в Росії вирішили офіційно заблокувати також соціальну мережу Facebook.

Загалом вже понад півтори сотні компаній відмовитлися працювати в Росії чи співпрацювати з країною та її громадянами, а також постачати туди свою продукцію та сервіси. ТСН.ua публікують повний список.

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