Стали відомі останні слова пілота перед авіакатастрофою в Бразилії, в якій загинули всі пасажири

Слідчі виявили чорну скриньку літака, яка, як повідомляється, містила записи з кабіни пілотів.

Оприлюднено розшифрування останніх слів пілотів пасажирського літака, який трагічно розбився в Бразилії та забрав життя всіх, хто перебував на борту.

Про це повідомляє LADbible.

Слідчі виявили "чорну скриньку" літака, а це означає, що тепер доступне "повне розшифрування" з бортового самописця літака компанії VoePass, що розбився в п'ятницю, 9 серпня.

На борту літака перебувало 62 особи, ймовірно, 58 пасажирів і четверо членів екіпажу, які прямували з Каскавела, штат Парана, до Гуарульюса, штат Сан-Паулу.

Повідомляється, що літак впав у житловому районі Віньєдо, де проживає понад 80 000 людей, а пожежна бригада Сан-Паулу поквапилася до міста одразу після інциденту – на щастя, ніхто з людей на землі не постраждав.

Пізніше стало відомо, що, згідно з даними сайту відстеження польотів Flightradar24, турбогвинтовий літак ATR-72 вилетів з Каскавела об 11:56 за місцевим часом, подавши останній сигнал приблизно через півтори години.

Наслідки падіння літака в Бразилії

Сайт також встановив, що перед катастрофою літак летів на висоті 5 000 метрів, а попередження про "сильне обледеніння" було розіслано на висоті від 3600 м до 6400 м.

За даними Sky News, обледеніння може зменшити тягу літака, а отже, зменшити його підйомну силу і збільшити лобовий опір.

Одна з пасажирок літака перед зльотом надіслала батькам селфі, в якому поділилася своїм занепокоєнням щодо "старого літака", який змусив її "боятися цього польоту", перед тим, як літак зазнав фатальної аварії.

На кадрах, поширених в Інтернеті, видно, що літак знижується на швидкості, але не в очікуваному носовому піке, а навпаки, повністю вийшовши з-під контролю, перед тим, як впасти.

BREAKING: Media reports that a Voepass ATR-72 has crashed in Sao Paulo, Brazil. Unverified video shows the aircraft spinning out of control while enroute to Guarulhos, Brazil. More details to follow. pic.twitter.com/1X0QVdGZ0Q — Breaking Aviation News & Videos (@aviationbrk) August 9, 2024

Причина катастрофи досі невідома, хоча відкривання чорної скриньки літака показало, що пілоти говорили перед трагічним інцидентом.

Згідно з розшифруванням, і пілот, і другий пілот помітили різку втрату висоти всього за хвилину до катастрофи, повідомляє місцевий телеканал Globo, який у середу, 14 серпня, з посиланням на неназваних осіб, що беруть участь у розслідуванні, повідомив про це.

Двогодинний запис показав, що другий пілот Умберто де Кампос Аленкар е Сілва запитав пілота Даніло Сантоса Романо: "Що відбувається?".

Даніло Сантос Романо / Фото: LinkedIn

Сілва також нібито сказав, що літаку потрібно "більше потужності" для стабілізації літака.

Операційний директор VoePass Марсело Моура розповів, що, попри попередження про обледеніння, літак перебував у прийнятному діапазоні польотів.

У повній заяві VoePass йдеться: "Літак вилетів з аеропорту Каскавель-ПР в напрямку аеропорту Гуарульос з 58 пасажирами і чотирма членами екіпажу на борту. VOEPASS вжив усіх заходів для підтримки постраждалих. Досі немає підтвердження того, як сталася аварія і в якому стані перебувають люди на борту. Компанія надає підтримку за телефоном 0800 9419712, доступному 24 години на добу, надаючи інформацію всім своїм пасажирам, членам сімей і співробітникам".

Нагадаємо, лікарка в останню мить не сіла на літак, який розбився у Бразилії, завдяки SMS від батька. Він благав її залишитися ще на один день.

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