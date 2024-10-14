Стали відомі перші результати виборів до парламенту Литви: правляча партія лише третя

У Литві стали відомі перші результати виборів до Сейму в загальнодержавному багатомандатному окрузі.

Про це повідомляє литовський мовник LRT.

Повідомляється, що наразі підраховані голоси у 594 округах з 1947, за результатами чого лідирують соціал-демократи, друге місце посідає партія "Світанок Немунасу".

Підрахунок голосів показав, що соціал-демократи набирають 26,76% підтримки виборців. Партія "Світанок Немунасу", яка посідає друге місце, отримала 19,29% голосів.

Правляча партія "Союз Вітчизни – Литовські християнські демократи", посідає третє місце з 10,13% голосів. На четвертому місці — Литовський союз селян і зелених з 9,69% голосів, за ним — Демократичний союз «В ім'я Литви» з 9,45%, очолюваний Саулюсом Сквернялісом (прем’єр-міністр Литви у 2016-2020 рр.).

Виборча комісія Литви заявила, що більш точні результати виборів стануть відомі о 2-3 годині ночі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Литва на кордоні з Росією перекрила "зубами дракона" міст через Німан.

Крім того, ми раніше інформували, що у Литві затримали російський поїзд із Z-символікою та написом "Вільнюс — місто Росії".

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