Стали відомо у скільки мільярдів доларів обійшлися природні катаклізми в США цьогоріч

Стали відомо у скільки мільярдів доларів обійшлися природні катаклізми в США цьогоріч

За перші дев'ять місяців 2021 року в США відбулося 18 природних катастроф.

Різні катаклізми в США, жертвами яких стали 538 осіб, коштували американським платникам податків більше $ 100 млрд.

Про це інформує Axios з посиланням на доповідь Національного управління океанічних і атмосферних досліджень США.

За перші дев'ять місяців 2021 року в США відбулося 18 природних катастроф, збитки від кожного з яких перевищив $ 1 млрд. Серед катастроф — чотири тропічних циклони, два повені, одна хвиля спеки і посухи, одна природна пожежа і одна хвиля морозів і снігопадів.

Найдорожчим природним катаклізмом 2021 року зараз є ураган "Іда". На наслідки урагану вже було витрачено понад $ 60 млрд і ця сума продовжує зростати.

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