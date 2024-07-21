Сталіну знесли голову, а Леніну відбили підборіддя: під Москвою чоловік пошкодив пам’ятники (відео)

У підмосковному місті Звенигороді невідомий чоловік кувалдою пошкодив пам’ятники двом радянським вождям - Йосипу Сталіну та Володимиру Леніну.

Інцидент, який зняли на відео очевидці, стався у парку на Радянській вулиці вдень 20 липня.

На опублікованих кадрах видно, як чоловік у картаті сорочці б'є кувалдою по пам'ятнику, після чого на землю щось падає.

Як засвідчили опубліковані в соцмережах фото, в результаті “декомунізації” у погруддя Сталіна повністю знесена голова, у Леніна - пошкоджене підборіддя.

Наступного дня особу 43-річного чоловіка встановили, він виявився місцевим мешканцем. Проти нього російські силовики порушили справу про вандалізм. Про мотиви його вчинку не повідомляють.

Як повідомляють місцеві Telegram-канали погруддя Йосипа Сталіна встановили у парку з ініціативи громадської групи, без відповідного дозволу. У березні 2024 року, у 71-у річницю від дня смерті кривавого радянського вождя, його погруддя облили фарбою, а букву "т" на постаменті виправили на "р". Погруддя Леніна у парку також встановили незаконно.

Під Москвою невідомий чоловік розбив кувалдою пам’ятники Сталіну та Леніну

Нагадаємо, у Тверській області РФ на території меморіального комплексу “Мідне”, який присвячено пам'яті жертв політичних репресій і де поховано, зокрема, розстріляних у 1939 році польських військовополонених, з'явилося погруддя Сталіна. Директор меморіалу назвав це логічним.

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