Стало важче ходити і складно говорити: лікар розповів, що стан Саакашвілі "значно погіршився"

У Саакашвілі — хвороба крові таласемія. Лікар зазначив, що при цій хворобі не може бути абсолютно ніякого голодування.

Особистий лікар третього президента Грузії Міхеіла Саакашвілі Ніколоз Кіпшідзе наполягає, що політика слід негайно доправити до клініки.

Про це інформує Mtavari.tv.

Медик сьогодні у в'язниці зустрівся з Саакашвілі. Кіпшідзе зазначив, що спілкувався пів години з тюремними лікарями і медперсоналом "про те, як пережити цю ніч".

"Він голодує 10 днів, офіційно ми так кажемо. Але це не 10 днів, я думаю, що це вже 14-15 днів. Як він прибув до Грузії, я не знаю, коли він прибув, але він сказав, що нічого не їв з тих пір", — повідомив лікар.

За його словами, у Саакашвілі — хвороба крові таласемія. Стан здоров’я експрезидента, як стверджує медик, значно погіршився.

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"Ситуація погіршилася. Його стан погіршився, стало набагато гірше. Два дні тому він виглядав зовсім інакше. Він відмовляється приймати мед та соки і п'є лише воду. Я ніколи не говорив про це у ЗМІ, але сьогодні отримав право оприлюднити цю інформацію. При цій хворобі крові не може бути абсолютно ніякого голодування — це призводить до незворотних змін", — говорить Кіпшідзе.

Лікар додав, що Саакашвілі стає важче ходити, складно говорити.

"Якщо так продовжуватиметься, у нас не буде живого президента", — підсумував він.

Нагадаємо, що 1 жовтня у Грузії Саакашвілі затримали і помістили до пенітенціарної установи. Він заявив, що вважає себе політичним в'язнем і оголосив голодування.

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