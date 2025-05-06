Стало відомо, чи зможе Німеччина захистити НАТО від російської агресії

Прапор Німеччини / © pixabay.com

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Щоб задовольнити вимоги НАТО, Німеччина повинна збільшити чисельність своїх збройних сил до 460000 осіб.

Про це розповіла генеральна інспекторка бундесверу Карстен Броєр в інтерв’ю DW.

«Вони кажуть, що Росія розуміє війну як безперервний процес. Який крок має зробити наступний уряд Німеччини? З військового погляду я можу сказати, що ми повинні мати потенціал для нарощування. Тобто ми повинні збільшити наші збройні сили, розширити їхній склад. Наші розрахунки показують, що ми повинні досягти 460000 солдатів, як резервістів, так і активних військових», — розповіла вона.

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За її словами, потенціал для нарощування військових сил має бути забезпечений через будь-яку форму військової служби, що є політичним рішенням.

«Цей потенціал для нарощування має бути забезпечений через будь-яку форму військової служби незалежно від того, чи є вона обов’язковою або добровільною, це політичне рішення. Що ж, з військового погляду для мене зрозуміло, що ми повинні підвищити нашу бойову готовність. Тобто все, що ми робимо зараз, усі наші зусилля мають бути спрямовані на те, щоб ми стали більш готовими до дій, щоб ми могли задовольнити вимоги НАТО — ті, що є обґрунтованими та прийнятими для нас», — сказала вона.

За її словами, все, що закуповуємо, повинно бути спрямоване на підвищення бойової готовності. Вона наголошує, що в суспільстві та між федеральними відомствами має бути спільне розуміння цієї загрози та концентрація на її усвідомленні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що німецький дипломат оцінив дії ЄС щодо України.