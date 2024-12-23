Стало відомо, чим Росія "платить" за зброю від КНДР: подробиці від WSJ

Посилення співпраці між РФ та Північною Кореєю збільшує напруженість у регіоні та створює загрози для міжнародної безпеки.

КНДР активно постачає зброю Росії для війни в Україні, за що отримує вкрай необхідну фінансову підтримку, нафту, а також, можливо, доступ до ядерних технологій.

Про це повідомляє видання The Wall Street Journal.

Супутникові знімки свідчать, що Північна Корея не тільки відправляє до Росії дедалі більше боєприпасів, але й розширює власне виробництво зброї. Це дозволяє Москві компенсувати втрати, яких вона зазнала унаслідок дії санкцій та бойових дій.

"Північнокорейські боєприпаси підтримують обороноздатність Росії", – зазначив український офіцер Андрій Коваленко.

За інформацією від західних чиновників, КНДР, ймовірно, отримає від російської влади доступ до ядерних технологій. Це викликає серйозне занепокоєння серед союзників США.

У статті зазначається, що мільйони північнокорейських артснарядів уже допомогли російській армії компенсувати брак боєприпасів. Окрім того, як повідомляють українські чиновники, що передані Пхеньяном ракети наразі становлять значну частину російських атак.

Окупанти активно використовують північнокорейські системи озброєння, такі як модернізовані реактивні установки KN-25. Росія також отримує від КНДР військових.

"Близько 12 000 північнокорейських солдатів вже залучені до бойових дій", – стверджують представники США.

Автори публікації зауважили, що Росія та КНДР намагаються приховати участь північнокорейських бійців у війні проти України, надаючи їм фальшиві документи.

Також повідомляється, що розгортання нових ракетних заводів у Північній Кореї супроводжується збільшенням залізничного та морського транспорту. Водночас Москва забезпечує Пхеньян паливом та технологіями.

"Північнокорейські ракети виготовляються на замовлення", – повідомив Деміен Сплітерс із Conflict Armament Research.

На Генеасамблеї ООН представники КНДР заперечували постачання зброї до Росії. Однак, за даними СБУ, перехоплені телефонні дзвінки підтверджують присутність північнокорейських військ на російській території.

"Учора прийшов потяг, десь 100 людей, сьогодні ще 120", – лунає у перехопленій розмові російської медсестри.

Зазначається, що посилення співпраці між Москви та Пхеньяна збільшує напругу в регіоні та створює загрози для міжнародної безпеки.

Нагадаємо, південнокорейська розвідка повідомила, що КНДР, ймовірно, готується перекинути до Росії додаткові війська і техніку, зокрема дрони-камікадзе.

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