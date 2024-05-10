Стало відомо, чому деякі військові не віддали Путіну честь на параді у Москві (відео)

Під час параду 9 травня у Москві стався інцидент, який викликав бурхливу реакцію у соціальних мережах. Виявилося, що більшість вищих офіцерів російської армії не знають власного статуту.

На відео з прямої трансляції "параду побєди" у Москві можна побачити, як під час вітання кремлівського диктатора Володимира Путіна з командуванням різних родів військ двоє військових не віддали йому честь, тоді як всі інші російські військові це зробили.

Так, на відео видно, що заступник начальника Рязанського училища ВДВ Сергій Молочніков і начальник академії МНС Віктор Панченков, вирішили не вітатися з Путіним.

Представлявшие на параде Победы ВДВ и МЧС командиры не стали отдавать честь Путину при личной встрече



https://t.co/bTLQIhCRxy pic.twitter.com/NDFuwuoPRq — Максим (@gdepravdaMaksim) May 10, 2024

Утім, зрештою з’ясувалося, що про жоден демарш з їхнього боку не йдеться, а вся річ у тім, що вони просто вирішили слідувати статуту, тоді як решта офіцерів країни-агресора, вочевидь, давно його забули.

"За стройовим статутом, у строю рука до головного убору не прикладається. Військове вітання виконується тільки поза строєм", — пояснив Панченков.

Зі свого боку Молочніков зазначив, що не знає, чому інші командири вирішили віддати честь Путіну.

Нагадаємо, таким курйозом парад у Москві не обмежився. На південному сході російської столиці салют до "побєдобєсія" запустили просто у натовп людей. Внаслідок інциденту постраждала людина, яка тікала від палаючих частинок.

Читайте також: