Стало відомо, чому Німеччина зволікає з передаванням Україні ракет Taurus

За інформацією WSJ, Шольц чомусь вирішив, що для передавання Taurus доведеться відправити до України і німецьких фахівців.

Німеччина відкладає відправлення Україні ракет великої дальності Taurus через побоювання в нібито прямій конфронтації з Росією.

Про це пише The Wall Street Journal.

У Берліні побоюються, що для передавання таких ракет доведеться відправити в Україну фахівців для роботи "на землі".

Німецькі офіційні особи заявили, що коаліційний уряд Німеччини в принципі схвалив поставку Taurus, але канцлер Олаф Шольц загальмував цей крок через побоювання, що німецький персонал повинен буде приїхати в Україну, щоб допомогти обслуговувати зброю.

Шольц вважає, що переміщення військового персоналу в зону бойових дій потребуватиме голосування парламенту, сказали чиновники. Він також стурбований тим, що такий крок може глибше втягнути Німеччину в конфлікт, можливо, спричинивши пряму конфронтацію з Росією.

"Канцлер повинен припинити блокаду поставок Taurus. Нерішучість і технічні виправдання тільки сприяють зміцненню віри російського диктатора Володимира Путіна в те, що він все ще може перемогти, і це тільки продовжує війну", – сказав депутат Бундестагу Антон Хофрейтер.

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Речник Шольца заявив, що плану щодо найближчої доставки ракет Taurus немає.

Деякі німецькі офіційні особи кажуть, що передавання Taurus ще може бути схвалене, коли США надішлють аналогічну зброю Україні.

Німецькі офіційні особи також заявили, що якщо Taurus все ж нададуть, його радіус дії буде скорочений, щоб мінімізувати ризик його використання для удару по Росії. Незрозуміло, чи дозволить Берлін Києву завдати ударів по цілях в окупованому Криму.

Раніше німецький євродепутат Міхаель Галер припустив, що Шольц затягує рішення про передавання Україні далекобійних ракет Taurus, бо боїться знищення Кримського мосту.

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