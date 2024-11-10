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Стало відомо, чому солдати Північної Кореї добровільно пішли на смерть, воюючи проти України — WSJ

Стало відомо, чому солдати Північної Кореї добровільно пішли на смерть, воюючи проти України — WSJ

Колаж ТСН.ua

Експерти зазначають, що КНДР готує солдатів із високою дисципліною та лояльністю до режиму, готових йти на крайній ризик за умов обмеженого спорядження.

Північнокорейських бійців, які приїхали до Росії для участі у війні в Україні, вважають найманцями, але багато з них готові йти на ризик, оскільки для них це можливість втекти від тяжких умов життя в КНДР.

Про це пише The Wall Street Journal.

Повідомляється, що північнокорейські бійці можуть проявити високу мотивацію в бою завдяки специфіці їхнього виховання, навіть якщо вони воюють далеко від дому і за незнайому справу.

За словами колишніх північнокорейських солдатів, основна мотивація бійців, які вирушають до Росії, полягає в беззаперечній відданості режиму. Їх з дитинства навчають, що служба для верховного лідера — це вища честь, і навіть смерть на полі бою вважається героїчним вчинком.

Попри відсутність сучасної техніки, навіть елітні частини КНДР часто займаються сільськогосподарськими або будівельними роботами. Спецпризначенці проходять інтенсивну підготовку, включаючи рукопашний бій і ідеологічне навчання, яке фокусується на відданості лідеру. Вони повинні йти в бій навіть без достатнього оснащення, маючи високу дисципліну.

Солдати, які потрапляють до Росії, часто виконують роль піхоти, де їх очікують значні втрати, через мовний бар'єр і відсутність належного обладнання. Проте для багатьох це шанс підвищити свій статус в країні та здобути престижні посади.

Нагадаємо, Росія планує залучити північнокорейських солдатів для зміцнення оборони в Курській та Бєлгородській областях. Українські військові вважають, що взяти їх у полон буде складно.

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