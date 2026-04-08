Стало відомо, де і коли США та Іран почнуть мирні переговори

США та Іран / © depositphotos.com

Перший раунд прямих переговорів між США та Іраном щодо потенційної угоди про припинення війни має відбутися у п’ятницю, 10 квітня, у столиці Пакистану — Ісламабаді.

Про це повідомляють Axios і CNN.

За даними Axios, речниця Білого дому Кароліна Лівітт заявила: «Обговорюються варіанти особистих переговорів, але остаточне рішення буде ухвалено тільки після заяви президента або Білого дому».

Водночас наголошується, що це будуть перші прямі контакти сторін від початку війни. Два джерела уточнили виданню, що зустріч попередньо запланована саме на 10 квітня.

CNN повідомляє, що зі сторони США на переговори в Ісламабаді можуть вирушити спецпредставник діючого президента США Дональда Трампа Стів Віткофф, зять президента Джаред Кушнер і віцепрезидент Джей Ді Венс.

Очолити американську делегацію, ймовірно, має саме Венс, хоча раніше перемовини з Іраном під час війни вів Віткофф за підтримки Венса.

Наразі віцепрезидент США перебуває в Угорщині. За даними CNN, його поїздка може включати зупинку в Угорщині, якщо дозволить графік.

Раніше повідомлялося, що в Тегерані заявили, що США нібито «зазнали безперечної і нищівної поразки» та були змушені прийняти умови Тегерана.

Ми раніше інформували, що США погодилися тимчасово зупинити удари по Ірану, щоб створити умови для дипломатичного врегулювання конфлікту.