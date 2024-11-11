Трамп призначив "прикордонного царя": хто відповідатиме за кордони США

У США буде проведена найбільша за всю історію країни операція щодо депортації нелегальних мігрантів.

Дональд Трамп заявив, що Том Хоман стане відповідальним за кордони США та депортацію в його адміністрації.

Про це повідомило агентство Associated Press.

«Я радий оголосити, що колишній директор ICE та вірний прихильник контролю за кордонами Том Хоман приєднається до адміністрації Трампа та відповідатиме за кордони нашої країни», — написав він в неділю ввечері на своєму сайті Truth Social.

Очікувалося, що Трамп запропонує Тому Хоману посаду, пов'язану з контролем за кордоном і депортацією. Трамп заявив, що Хоман буде відповідати за всі депортації нелегальних мігрантів, а також за безпеку на південному та північному кордонах, морську та авіаційну безпеку. Трамп впевнений, що Хоман успішно впорається з цією важливою задачею.

Хоман розповідав, що військові не будуть затримувати і арештовувати нелегальних іммігрантів у країні, і що ICE вживатиме заходів для реалізації планів Трампа «гуманним чином».

«Це буде добре спланована операція, яку проводитимуть люди з ICE. Чоловіки та жінки з ICE роблять це щодня. Вони в цьому хороші», — сказав він. «Коли ми вийдемо туди, ми будемо знати, кого шукаємо. Ми, ймовірно, знаємо, де вони будуть, і це буде зроблено гуманним чином», - казав він.

Хоман висловлював розчарування через висвітлення операції з масовою депортацією. Він заявляв, що до 2025 року все стане зрозуміло, підкресливши, що безпека повинна бути пріоритетом, а нелегальні іммігранти мають бути готові до депортації. Хоман пообіцяв, що після повернення Трампа він проведе найбільшу операцію з депортації в історії країни.

Нагадаємо, син Дональда Трампа - Дональд Трамп-молодший заявляв, що Україна втратить підтримку США через 38 днів, згідно з його прогнозом.

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