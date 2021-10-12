Стало відомо, хто міг бути проміжною ланкою зараження людей коронавірусом

Найбільш вірогідний сценарій появи нового коронавірусу — перехід захворювання від кажанів до іншої тварини, яка пізніше заразила людей.

Дикі тварини, що перебували на фермах в Китаї недалеко від печер, могли бути проміжною ланкою, через яку новий коронавірус передався від кажанів людині.

Про це пише The Washington Post.

ЗМІ повідомляє, що в китайському повіті Еньші, що в провінції Хубей, розташовані сотні печер, в яких мешкає не менше семи видів кажанів, у представників одного з яких раніше виявлявся вірус, на 96% схожий на SARS-CoV-2. Недалеко від таких печер розташовані ферми, на яких раніше містилися тисячі диких тварин, наприклад, вівери, борсуки, єнотоподібні собаки. Саме вони могли бути проміжною ланкою при передачі коронавірусу від кажанів людині. На 290 фермах в Еньші до їх закриття в 2020 році через пандемію містилося від 450 тис. До 780 тис. Тварин.

Зауважимо, що Еньші — за шість годин їзди від Уханю, де в грудні 2019 року був зафіксований перший випадок зараження новим коронавірусів. А ферми розташовані на відстані близько 1,5 км від печер. Також люди відвідують печери в туристичних цілях або для спелеологических досліджень.

Вчені вважають, кажанів COVID-19 міг передатися іншим тваринам, а потім вже потрапити на ринки в Ухані. За інформацією одного з джерел газети, дикі тварини, що продавалися на уханських ринках, постачалися туди з провінції Хубей, в тому числі з Еньші.

Всесвітня організація охорони здоров'я в рамках розслідування походження нового коронавірусу запитувала доступ в ці райони Китаю, але Пекін відповів відмовою.

Нагадаємо, що спільному звіті ВООЗ і Китаю, опублікованому в березні за підсумками місії ВООЗ до Уханю в 2021 році, зазначалося, що найбільш вірогідний сценарій появи COVID-19 — саме перехід захворювання від кажанів до іншого тварині, яке пізніше заразило людей.

Але поки фахівці не прийшли до остаточних висновків про те, як саме вірус потрапив на Уханьський ринок морепродуктів "Хуанань", де вперше було зафіксовано спалах захворювання, яке викликане коронавірусом.

Нагадаємо, що США з партнерами продовжать чинити тиск на Китай, щоб той надав всю необхідну інформацію і співпрацював зі Всесвітньою організацією охорони здоров'я для з'ясування причин виникнення COVID-19.

Нагадаємо, експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ), які прибули в Китай, щоб дослідити походження коронавірусу, заявили, що неможливо встановити, як SARS-CoV-2 потрапив на ринок в Ухані. Водночас вони вважають, що навряд чи він поширився з китайської лабораторії.

У дослідженні вчених з Кембридзького, Гавайського університетів і Потсдамського інституту вивчення змін клімату вчені зафіксували зміни типу рослинності в китайській провінції, що створило середовище для поширення кажанів, які є носіями SARS-CoV-2.

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