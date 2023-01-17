Стало відомо, хто очолить Міністерство оборони Німеччини замість Крістіне Ламбрехт

Новим міністром оборони Німеччини стане соратник канцлера Олафа Шольца по партії та міністр внутрішніх справ Нижньої Саксонії Борис Пісторіус.

Про це повідомляє видання Spiegel.

Пісторіус від 2013 року обіймає посаду міністра внутрішніх справ Нижньої Саксонії, а від 2017 – є членом земельного парламенту в Ганновері. Від 2006 до 2013 року він був мером Оснабрюка.

Відставка Крістіне Ламбрехт

16 січня очільниця Міністерства оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт написала заяву про відставку.

Німецьке видання "Bild" писало, що, ймовірно, відставка пов'язана з низкою помилок політикині, зокрема йдеться про новорічне звернення Ламбрехт, яке викликало обурення як політиків, так і громадян. На відео у міністерки за спиною вибухали феєрверки, коли вона говорила про війну в Україні.

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