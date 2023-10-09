Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з економіки 

Нобелівську премію з економічних наук 2023 року отримала американська економістка Клаудія Голдін за дослідження ролі жінок на ринку праці.

Клаудія Голдін представила перший вичерпний звіт про заробітки жінок та їхню участь на ринку праці протягом століть. Її дослідження розкриває причини змін, а також основні причини гендерного розриву, що досі залишився. Клаудія Голдін зібрала дані зі США за понад 200 років.

"Розуміння ролі жінки в праці є важливим для суспільства. Завдяки новаторському дослідженню Клаудії Голдін ми тепер знаємо набагато більше про основні чинники і про те, які бар’єри, можливо, потрібно буде усунути в майбутньому", — сказав очільник комітету з премії з економічних наук Якоб Свенссон.

2022 роre Нобелівську премію з економіки отримали Бен Бернанка, Дуглас Даймонд та Філіп Дюбвіг "за дослідження фінансових криз та роботи банків".

У понеділок, 2 жовтня у Швеції стартував Нобелівський тиждень. Вже оголошені лауреати премії в галузі медицини та фізіології, фізики, хімії, літератури.

Нобелівську премію миру отримала іранська правозахисниця Наргес Мохаммаді. Вона перебуває у вʼязниці.

За що дають Нобелівські премії

Згідно із заповітом Нобеля, премії щороку потрібно вручати тим людям, які принесли найбільшу користь для людства. Досі достеменно невідомо, що спонукало винахідника динаміту до заснування спеціальних грошових премій. Вважається, що Нобель шкодував, що його винаходи використовувалися під час воєн і принесли людству багато страждань.

Скільки грошей дають за Нобелівську премію

Нобелівська премія за останні 30 років становила в грошовому еквіваленті суму в діапазоні від 900 тисяч до 1,5 млн доларів США. Цю премію завжди вручають у шведських кронах.

Нобелівську премію не можна присудити посмертно. Водночас, якщо номінована на премію людина була ще живою, коли стало відомо про присудження їй премії, але померла до моменту вручення, то премія залишиться за нею.

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