Стало відомо, хто отримав Нобелівську премію з літератури

Нобелівську премію з літератури 2023 року отримав норвезький письменник Юн Фоссе.

Про це комітет оголосив сьогодні, 5 жовтня.

Юн Фоссе пише романи, суттєво скорочені до стилю, який став відомий як "мінімалізм Фоссе".

Фоссе вважається одним із представників постмодернізму та написав романи "Червоне, чорне", "Плавучий дім", "Свинець і вода", "Меланхолія", "Ранок, вечір". Крім того, він є автором десятків п'єс.

Хто отримав премію минулого року

2022 року за видатну літературну діяльність була відзначена премією Анні Ерно. Офіційно підстава вручення Нобелівської премії в цій категорії звучить так: "за хоробрість і клінічну точність, із якою вона розкриває витоки відчуженості й колективні обмеження особистої пам'яті".

За що дають Нобелівські премії

Згідно із заповітом Нобеля, премії щороку потрібно вручати тим людям, які принесли найбільшу користь для людства. Досі достеменно невідомо, що спонукало винахідника динаміту до заснування спеціальних грошових премій. Вважається, що Нобель шкодував, що його винаходи використовувалися під час воєн і принесли людству багато страждань.

Скільки грошей дають за Нобелівську премію

Нобелівська премія за останні 30 років становила в грошовому еквіваленті суму в діапазоні від 900 тисяч до 1,5 млн доларів США. Цю премію завжди вручають у шведських кронах.

Нобелівську премію не можна присудити посмертно. Водночас, якщо номінована на премію людина була ще живою, коли стало відомо про присудження їй премії, але померла до моменту вручення, то премія залишиться за нею.

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